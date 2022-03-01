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В Горловке два горняка застряли под землей из-за обстрела ВСУ

В Горловке два горняка застряли под землей из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.03.2022

В Горловке два горняка застряли под землей из-за обстрела ВСУ

При обстреле Горловки со стороны украинских войск был перебит электрокабель шахты, два горняка находятся под землей и не могут подняться на поверхность, сообщил РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:13

2022-03-01T13:13

2022-03-01T13:22

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны украинских войск был перебит электрокабель шахты, два горняка находятся под землей и не могут подняться на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."(Украинские войска) обстреляли промышленные предприятия в Донецке и Горловке. Во время обстрела ВФУ г. Горловки перебит электрокабель, питающий шахту... В настоящее время два горняка находятся под землей и не могут подняться на поверхность. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Позже в штабе обороны сообщили, что специалисты подняли на поверхность двух горняков, застрявших в шахте в Горловке.Кроме того, в Донецке на территории шахты "Лидиевка" было зафиксировано попадание украинского боеприпаса в подстанцию, в результате чего произошло возгорание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр