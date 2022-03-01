https://ria.ru/20220301/donbass-1775799189.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:03
2022-03-01T13:03
2022-03-01T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
13:03 01.03.2022 (обновлено: 13:21 01.03.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале
.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.