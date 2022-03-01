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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donbass-1775799189.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:03
2022-03-01T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
13:03 01.03.2022 (обновлено: 13:21 01.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
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