https://ria.ru/20220301/donbass-1775783095.html
Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией
Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал дезинформацией заявления о том, что войска ДНР продвигаются плохо. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:13
2022-03-01T12:13
2022-03-01T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал дезинформацией заявления о том, что войска ДНР продвигаются плохо."Это дезинформация. По отдельным направлениям, я сегодня уже говорил, наши подразделения продвигаются с неким опережением графика", - прокомментировал Пушилин в эфире канала "Россия 24" утверждение о том, что войска ДНР продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:13 01.03.2022 (обновлено: 12:19 01.03.2022)
Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией
Глава ДНР Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск республики дезинформацией