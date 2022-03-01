https://ria.ru/20220301/donbass-1775783095.html

Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией

Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин назвал заявления о плохом продвижении войск ДНР дезинформацией

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал дезинформацией заявления о том, что войска ДНР продвигаются плохо. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:13

2022-03-01T12:13

2022-03-01T12:19

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал дезинформацией заявления о том, что войска ДНР продвигаются плохо."Это дезинформация. По отдельным направлениям, я сегодня уже говорил, наши подразделения продвигаются с неким опережением графика", - прокомментировал Пушилин в эфире канала "Россия 24" утверждение о том, что войска ДНР продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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