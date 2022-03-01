https://ria.ru/20220301/donbass-1775761299.html

Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным

Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным

Украинские пленные обеспечены питанием, медпомощью, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:15

2022-03-01T11:15

2022-03-01T11:21

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские пленные обеспечены питанием, медпомощью, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Есть четкое понимание со стороны министерства обороны Российской Федерации и абсолютно здравый смысл в наших действиях прослеживается по отношению к военнопленным, уважительное отношение. Они сложили оружие... всех, кто сложил оружие, у нас стоит задача вернуть их домой после того, как закончатся боевые действия, после того, как они напишут расписки о том, что они не будут воевать против Донецкой народной республики, Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Всех, кто сложит оружие. Они всем необходимым обеспечены, питанием, медпомощью, до окончания боевых действий", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Комментируя число украинских военных, сдавшихся в плен, Пушилин отметил, что речь идет о сотнях."Пока это расценивается сотнями, не тысячи, я говорю про Донецкую, Луганскую республики", - заявил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, денис пушилин