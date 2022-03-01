В ДНР заявили о 35 обстрелах за сутки со стороны украинских военных
Представительство ДНР заявило о 35 обстрелах со стороны ВСУ и пяти погибших за сутки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства.
По его данным, в ходе обстрелов применялись крупнокалиберные пулеметы, мины калибра 152 и 122 мм.
"За прошедшие сутки погибло пять и ранено 23 мирных жителя. Повреждено 22 домостроения на горловском и донецком направлениях. Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 10 объектов гражданской инфраструктуры", - отметило представительство.
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