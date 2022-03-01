09:36 01.03.2022 (обновлено: 10:27 01.03.2022)
Все автомобили СММ ОБСЕ покидают ДНР, заявили в Донецке
Представитель ДНР в СЦКК сообщил, что все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выехали из Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Все 43 автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что представители мониторинговой миссии по планам должны пересечь КПП "Успенка" на границе с Россией.
Накануне СММ ОБСЕ в ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии как можно скорее.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что группировка ЛНР при огневой поддержке российских военных ведет успешные наступательные действия и продвинулась вперед на 23 километра.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.