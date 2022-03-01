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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donbass-1775728720.html
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР
Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦКК РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:58
2022-03-01T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
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Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦККУкраинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов - представительство в СЦККРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, горловка
Материал дополняется
08:58 01.03.2022 (обновлено: 09:13 01.03.2022)
 
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах со стороны ВСУ за 40 минут

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦКК
Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов - представительство в СЦКК
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Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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