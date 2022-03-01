https://ria.ru/20220301/donbass-1775728720.html
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР
Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦКК РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:58
2022-03-01T08:58
2022-03-01T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
горловка
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Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦККУкраинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов - представительство в СЦККРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, горловка
Материал дополняется
08:58 01.03.2022 (обновлено: 09:13 01.03.2022)
Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах со стороны ВСУ за 40 минут