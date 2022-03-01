https://ria.ru/20220301/donbass-1775728720.html

Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР

Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска четыре раза за 40 минут открывали огонь по ДНР

Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦКК РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:58

2022-03-01T08:58

2022-03-01T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

горловка

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Украинские войска за 40 мин 4 раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку - представительство в СЦККУкраинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 322 единицы боеприпасов - представительство в СЦККРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

донецкая народная республика

горловка

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, горловка