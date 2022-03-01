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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donbass-1775728395.html
Над Харцызском сбили ракету "Точка У", сообщили в штабе обороны ДНР
Над Харцызском сбили ракету "Точка У", сообщили в штабе обороны ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Над Харцызском сбили ракету "Точка У", сообщили в штабе обороны ДНР
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в ее заряде мог содержаться... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:53
2022-03-01T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
харцызск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в ее заряде мог содержаться фосфор, а осколки снаряда попали в дома."В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, - фосфор", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Принадлежность ракеты к какой либо из сторон конфликта в сообщении не указана.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
харцызск
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, харцызск, донецкая народная республика
08:53 01.03.2022 (обновлено: 09:01 01.03.2022)
 
Над Харцызском сбили ракету "Точка У", сообщили в штабе обороны ДНР

Штаб обороны ДНР: над Харцызском сбили ракету "Точка У", в которой мог содержаться фосфор

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в ее заряде мог содержаться фосфор, а осколки снаряда попали в дома.
"В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, - фосфор", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Принадлежность ракеты к какой либо из сторон конфликта в сообщении не указана.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
08:00
"Разрушали Байден с компанией". Как в мире отреагировали на действия России
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииХарцызскДонецкая Народная Республика
 
 
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