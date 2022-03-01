08:53 01.03.2022 (обновлено: 09:01 01.03.2022)
Над Харцызском сбили ракету "Точка У", сообщили в штабе обороны ДНР
Штаб обороны ДНР: над Харцызском сбили ракету "Точка У", в которой мог содержаться фосфор
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что над городом Харцызском была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в ее заряде мог содержаться фосфор, а осколки снаряда попали в дома.
"В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, - фосфор", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Принадлежность ракеты к какой либо из сторон конфликта в сообщении не указана.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: О. Фомченкова