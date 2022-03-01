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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dnr-1775928358.html
Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин
Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022
Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин
Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:49
2022-03-01T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин."Та этапность, на которую мы рассчитывали, мы ее придерживаемся, во-первых, потому что на сегодняшний день уже освобождено 32 населенных пункта и преодолены одни из самых серьезных препятствий, те укрепления, которые были построены, возведены за эти годы", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Мы же прекрасно понимаем, что война закончится, и мы рассчитываем, что это очень быстро произойдет... Я не возьмусь называть конкретные даты... Но мы рассчитываем, что это произойдет очень быстро", - подчеркнул глава ДНР.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика
20:49 01.03.2022
 
Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: силы республики освободили 32 населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Та этапность, на которую мы рассчитывали, мы ее придерживаемся, во-первых, потому что на сегодняшний день уже освобождено 32 населенных пункта и преодолены одни из самых серьезных препятствий, те укрепления, которые были построены, возведены за эти годы", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
"Мы же прекрасно понимаем, что война закончится, и мы рассчитываем, что это очень быстро произойдет... Я не возьмусь называть конкретные даты... Но мы рассчитываем, что это произойдет очень быстро", - подчеркнул глава ДНР.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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