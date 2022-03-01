https://ria.ru/20220301/dnr-1775928358.html

Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин

Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022

Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил Пушилин

Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:49

2022-03-01T20:49

2022-03-01T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ДНР освободили 32 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин."Та этапность, на которую мы рассчитывали, мы ее придерживаемся, во-первых, потому что на сегодняшний день уже освобождено 32 населенных пункта и преодолены одни из самых серьезных препятствий, те укрепления, которые были построены, возведены за эти годы", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Мы же прекрасно понимаем, что война закончится, и мы рассчитываем, что это очень быстро произойдет... Я не возьмусь называть конкретные даты... Но мы рассчитываем, что это произойдет очень быстро", - подчеркнул глава ДНР.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецкая народная республика