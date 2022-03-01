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В ДНР заявили об освобождении 29 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 29 населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили об освобождении 29 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 29 населенных пунктов, находившихся под контролем украинских войск. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:29

2022-03-01T11:29

2022-03-01T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

волноваха

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 29 населенных пунктов, находившихся под контролем украинских войск."По состоянию на 1 марта 2022 г. освобождены 29 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана", - сообщается в Telegram-канале штаба.Отмечается, что в настоящий момент завершается блокирование Мариуполя и Волновахи.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

россия

волноваха

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, волноваха, мариуполь