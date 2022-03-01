https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775935505.html

МИД назвал высылку 12 российских дипломатов при ООН подлым приемом США

МИД назвал высылку 12 российских дипломатов при ООН подлым приемом США - РИА Новости, 01.03.2022

МИД назвал высылку 12 российских дипломатов при ООН подлым приемом США

Москва ответит на высылку США 12 дипломатов постпредства России при ООН, меры необязательно будут симметричными, заявили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:41

2022-03-01T21:41

2022-03-01T21:58

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку США 12 дипломатов постпредства России при ООН, меры необязательно будут симметричными, заявили во вторник в МИД РФ."Что касается высылки российских дипломатов, то она без должной реакции и ответа – необязательно симметричного – не останется. Советуем ответственным лицам в Вашингтоне задуматься о последствиях их деструктивной линии", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Объявление 12 сотрудников персона нон грата она назвала подлым американским приёмом.В размещённом на сайте МИД комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высылкой говорится: "подлые американские приемы ни для кого не новость"."Раз за разом проигрывая на дипломатическом поле, Вашингтон пытается взять реванш, злоупотребляя положением страны, на территории которой волею судеб находится штаб-квартира ООН",- указывается в документе.Москве рассматривают высылку дипломатов российского постпредства при ООН как шаг по эскалации российско-американских отношений, добавила Захарова.По словам Захаровой, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны – нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775705215.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, вашингтон (город), мария захарова