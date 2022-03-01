https://ria.ru/20220301/chukotka-1775752554.html

На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах

На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах - РИА Новости, 01.03.2022

На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах

Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:06

2022-03-01T11:06

2022-03-01T11:06

туризм

чукотка

чукотский автономный округ

россия

коронавирус covid-19

пцр-тест

аэропорт

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155939/09/1559390967_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_81539ae9389f961568f1a752e3dd6e5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона."Отменено обязательное экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прибывающих на территорию Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.Уточняется, что для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.Кроме того, возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям возможен как по ПЦР, так и по отрицательному результату экспресс-теста на антиген.

https://ria.ru/20220301/poezdki-1775729197.html

чукотка

чукотский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

чукотка, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы