https://ria.ru/20220301/chukotka-1775752554.html
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах - РИА Новости, 01.03.2022
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах
Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:06
2022-03-01T11:06
2022-03-01T11:06
туризм
чукотка
чукотский автономный округ
россия
коронавирус covid-19
пцр-тест
аэропорт
пассажиры
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона."Отменено обязательное экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прибывающих на территорию Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.Уточняется, что для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.Кроме того, возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям возможен как по ПЦР, так и по отрицательному результату экспресс-теста на антиген.
https://ria.ru/20220301/poezdki-1775729197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах
Для прилетающих на Чукотку отменили обязательное тестирование на COVID-19
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона.
"Отменено обязательное экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прибывающих на территорию Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.
Кроме того, возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям возможен как по ПЦР, так и по отрицательному результату экспресс-теста на антиген.