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Туризм
https://ria.ru/20220301/chukotka-1775752554.html
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах - РИА Новости, 01.03.2022
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах
Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:06
2022-03-01T11:06
туризм
чукотка
чукотский автономный округ
россия
коронавирус covid-19
пцр-тест
аэропорт
пассажиры
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона."Отменено обязательное экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прибывающих на территорию Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.Уточняется, что для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.Кроме того, возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям возможен как по ПЦР, так и по отрицательному результату экспресс-теста на антиген.
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чукотка, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
11:06 01.03.2022
 
На Чукотке отменили обязательные ПЦР-тесты в аэропортах

Для прилетающих на Чукотку отменили обязательное тестирование на COVID-19

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАэропорт "Певек"
Аэропорт Певек - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Власти Чукотки отменили ПЦР-тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает департамент здравоохранения региона.
"Отменено обязательное экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прибывающих на территорию Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.
Кроме того, возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям возможен как по ПЦР, так и по отрицательному результату экспресс-теста на антиген.
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ТуризмЧукоткаЧукотский автономный округРоссияКоронавирус COVID-19ПЦР-тестАэропортпассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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