https://ria.ru/20220301/chernigov-1775790092.html

Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города

Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города - РИА Новости, 01.03.2022

Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города

Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, город "готов к обороне". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:37

2022-03-01T12:37

2022-03-01T12:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, город "готов к обороне".На Украине власти ряда городов препятствуют эвакуации, объявляя жесткий комендантский час и закрывая выезды. Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, чернигов, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс