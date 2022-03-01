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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/chernigov-1775790092.html
Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города
Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города - РИА Новости, 01.03.2022
Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города
Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, город "готов к обороне". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:37
2022-03-01T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
чернигов
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, город "готов к обороне".На Украине власти ряда городов препятствуют эвакуации, объявляя жесткий комендантский час и закрывая выезды. Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, чернигов, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:37 01.03.2022
 
Власти Чернигова заявили о минировании выездов из города

Глава Черниговской ОГА Чаус заявил о минировании выездов из города

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ на Украине
Солдаты ВСУ на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, город "готов к обороне".
На Украине власти ряда городов препятствуют эвакуации, объявляя жесткий комендантский час и закрывая выезды. Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей.
"Для особо непонятливых. Все выезды из города заминированы. Заминированы - это означает, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", - говорится в сообщении Чауса.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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