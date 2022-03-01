https://ria.ru/20220301/avtovaz-1775796322.html

"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada - РИА Новости, 01.03.2022

"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:54

2022-03-01T12:54

2022-03-01T12:54

авто

россия

lada granta

автоваз

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя.Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Vesta – 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Largus универсал – 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), Xray – 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%), Niva Legend – 777 тысяч рублей (+9%), Niva Travel – 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%).Это второе повышение цен отечественной марки за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1-3%."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20211228/avtomobili-1765753653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, lada granta, автоваз