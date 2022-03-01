Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/avtovaz-1775796322.html
"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada
"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada - РИА Новости, 01.03.2022
"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada
"АвтоВАЗ" с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:54
2022-03-01T12:54
авто
россия
lada granta
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152734/01/1527340107_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_ac20fb310c52f7b26fafe421d7f95296.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя.Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Vesta – 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Largus универсал – 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), Xray – 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%), Niva Legend – 777 тысяч рублей (+9%), Niva Travel – 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%).Это второе повышение цен отечественной марки за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1-3%."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20211228/avtomobili-1765753653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152734/01/1527340107_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_519a81fabd263bea6f969e82b5cb9158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, lada granta, автоваз
12:54 01.03.2022
 
"АвтоВАЗ" резко поднял цены на автомобили Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada в среднем на 15%

© Фото : LADALada Granta
Lada Granta - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : LADA
Lada Granta . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 15%, следует из обновленных прайс-листов производителя.
Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Vesta – 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Largus универсал – 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%), Xray – 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%), Niva Legend – 777 тысяч рублей (+9%), Niva Travel – 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%).
Это второе повышение цен отечественной марки за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1-3%.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
Автомобильный салон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 04:34
Названы самые популярные автомобили у россиян
 
АвтоРоссияLada GrantaАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала