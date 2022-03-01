https://ria.ru/20220301/avstraliya-1775717688.html

Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны

Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны - РИА Новости, 01.03.2022

Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны

Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов США на поддержку обороны и 25 миллионов долларов на гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Скотт... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T05:19

2022-03-01T05:19

2022-03-01T06:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

австралия

скотт моррисон

украина

владимир путин

киев

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов США на поддержку обороны и 25 миллионов долларов на гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, австралия, скотт моррисон, украина, владимир путин, киев, москва, россия