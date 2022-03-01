05:19 01.03.2022 (обновлено: 06:27 01.03.2022)
Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны
Премьер Моррисон: Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Австралия выделит Украине 50 миллионов долларов США на поддержку обороны и 25 миллионов долларов на гуманитарную помощь, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
"Мы выделим 50 миллионов долларов США Украине на поддержку обороны летальными и нелетальными средствами, причем большая часть из них будет направлена на средства летальной категории. Мы говорим о ракетах, боеприпасах, мы говорим о поддержке их воздушной обороны... И мы будем делать это в сотрудничестве с НАТО... Кроме того, мы предоставим гуманитарную помощь, первоначальный вклад будет составлять 25 миллионов долларов", — заявил Моррисон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC News.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Н. Брыкин