https://ria.ru/20220301/aviareysy-1775725570.html

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 01.03.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

Более 100 рейсов задержаны или отменены во вторник утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:23

2022-03-01T08:23

2022-03-01T08:23

обострение ситуации в днр и лнр

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

москва

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены во вторник утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 7.46 мск вторника, во "Внуково" 5 рейсов задержано, 34 отменено, в "Домодедово" 6 рейсов задержано, 10 отменено, в "Шереметьево" 14 рейсов задержано, 48 отменено.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, москва, признание днр и лнр в россии