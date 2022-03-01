https://ria.ru/20220301/aeroflot-1775884208.html

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России - РИА Новости, 01.03.2022

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и дочерняя "Россия" продляют приостановку рейсов в ряд городов на юге России до 8 марта, говорится в релизе... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:26

2022-03-01T17:26

2022-03-01T17:32

аэрофлот

туризм

россия

москва

ростов-на-дону

шереметьево (аэропорт)

краснодар

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и дочерняя "Россия" продляют приостановку рейсов в ряд городов на юге России до 8 марта, говорится в релизе "Аэрофлота"."В связи с решением авиационных властей о продлении ограничения воздушного пространства на юге России "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" отменяют до 8 марта 2022 года (до 03:45 мск) рейсы", - говорится в сообщении.Как уточняется, отменены рейсы Москва ("Шереметьево") — Ростов-на Дону/ Краснодар/ Анапа/ Симферополь/ Белгород/ Воронеж — Москва ("Шереметьево"); Санкт-Петербург — Анапа/ Краснодар/ Ростов-на-Дону/ Симферополь/ Геленджик — Санкт-Петербург; Красноярск — Краснодар — Красноярск; Симферополь — Сочи — Симферополь; Ереван — Ростов-на-Дону/ Краснодар — Ереван.

https://ria.ru/20220301/samolet-1775830966.html

россия

москва

ростов-на-дону

краснодар

анапа

симферополь

белгород

воронеж

санкт-петербург

красноярск

сочи

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аэрофлот, россия, москва, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт), краснодар, анапа, симферополь, белгород, воронеж, санкт-петербург, красноярск, сочи, ереван, происшествия, туризм, новости - туризм