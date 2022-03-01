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Туризм
https://ria.ru/20220301/aeroflot-1775884208.html
"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России
"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России - РИА Новости, 01.03.2022
"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и дочерняя "Россия" продляют приостановку рейсов в ряд городов на юге России до 8 марта, говорится в релизе... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:26
2022-03-01T17:32
аэрофлот
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россия
москва
ростов-на-дону
шереметьево (аэропорт)
краснодар
анапа
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и дочерняя "Россия" продляют приостановку рейсов в ряд городов на юге России до 8 марта, говорится в релизе "Аэрофлота"."В связи с решением авиационных властей о продлении ограничения воздушного пространства на юге России "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" отменяют до 8 марта 2022 года (до 03:45 мск) рейсы", - говорится в сообщении.Как уточняется, отменены рейсы Москва ("Шереметьево") — Ростов-на Дону/ Краснодар/ Анапа/ Симферополь/ Белгород/ Воронеж — Москва ("Шереметьево"); Санкт-Петербург — Анапа/ Краснодар/ Ростов-на-Дону/ Симферополь/ Геленджик — Санкт-Петербург; Красноярск — Краснодар — Красноярск; Симферополь — Сочи — Симферополь; Ереван — Ростов-на-Дону/ Краснодар — Ереван.
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аэрофлот, россия, москва, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт), краснодар, анапа, симферополь, белгород, воронеж, санкт-петербург, красноярск, сочи, ереван, происшествия, туризм, новости - туризм
17:26 01.03.2022 (обновлено: 17:32 01.03.2022)
 
"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в города на юге России

Авиакомпания "Аэрофлот" продлила отмену рейсов в города на юге России до 8 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и дочерняя "Россия" продляют приостановку рейсов в ряд городов на юге России до 8 марта, говорится в релизе "Аэрофлота".
"В связи с решением авиационных властей о продлении ограничения воздушного пространства на юге России "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" отменяют до 8 марта 2022 года (до 03:45 мск) рейсы", - говорится в сообщении.
Как уточняется, отменены рейсы Москва ("Шереметьево") — Ростов-на Дону/ Краснодар/ Анапа/ Симферополь/ Белгород/ Воронеж — Москва ("Шереметьево"); Санкт-Петербург — Анапа/ Краснодар/ Ростов-на-Дону/ Симферополь/ Геленджик — Санкт-Петербург; Красноярск — Краснодар — Красноярск; Симферополь — Сочи — Симферополь; Ереван — Ростов-на-Дону/ Краснодар — Ереван.
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