https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775565268.html
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.02.2022
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник
Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:25
родион мирошник
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и Украины."Я считаю, что сейчас этот вопрос поднимать совершенно не имеет смысла... Я думаю, он может только поднять вопрос безопасности", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775555586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:09 28.02.2022 (обновлено: 14:25 28.02.2022)
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник
Представитель ЛНР Мирошник: сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского