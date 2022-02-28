https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775565268.html

Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник

Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.02.2022

Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник

Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:09

2022-02-28T14:09

2022-02-28T14:25

родион мирошник

владимир зеленский

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

белоруссия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и Украины."Я считаю, что сейчас этот вопрос поднимать совершенно не имеет смысла... Я думаю, он может только поднять вопрос безопасности", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775555586.html

белоруссия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

родион мирошник, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр