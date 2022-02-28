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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775565268.html
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.02.2022
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник
Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:25
родион мирошник
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и Украины."Я считаю, что сейчас этот вопрос поднимать совершенно не имеет смысла... Я думаю, он может только поднять вопрос безопасности", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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родион мирошник, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:09 28.02.2022 (обновлено: 14:25 28.02.2022)
 
Сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского, заявил Мирошник

Представитель ЛНР Мирошник: сейчас бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сейчас не имеет смысла поднимать вопрос о будущем Владимира Зеленского, заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры РФ и Украины.
"Я считаю, что сейчас этот вопрос поднимать совершенно не имеет смысла... Я думаю, он может только поднять вопрос безопасности", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРодион МирошникВладимир ЗеленскийВладимир МединскийБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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