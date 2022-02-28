https://ria.ru/20220228/zapret-1775649009.html

Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов

Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов - РИА Новости, 01.03.2022

Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов

Президент России Владимир Путин запретил с 1 марта валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T18:59

2022-02-28T18:59

2022-03-01T03:45

экономика

санкции

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин запретил с 1 марта валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, санкции, владимир путин, россия