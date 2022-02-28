https://ria.ru/20220228/zapret-1775649009.html
Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов
Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов - РИА Новости, 01.03.2022
Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов
Президент России Владимир Путин запретил с 1 марта валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T18:59
2022-02-28T18:59
2022-03-01T03:45
экономика
санкции
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин запретил с 1 марта валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, санкции, владимир путин, россия
18:59 28.02.2022 (обновлено: 03:45 01.03.2022)
Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов
Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов с 1 марта