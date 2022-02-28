https://ria.ru/20220228/vysylka-1775712494.html

Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС

Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС

Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:56

2022-02-28T21:56

2022-03-01T02:45

в мире

россия

владимир чижов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Боюсь, что полностью исключать этого (высылки российских дипломатов) нельзя. Тем более, что в отдельных странах ЕС такая практика уже имела место. Но посмотрим, потому что в итоге решение на этот счет принимается странами-членами. Конечно, фактор евросолидарности здесь может сыграть, но надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии