https://ria.ru/20220228/vysylka-1775712494.html
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС
Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:56
2022-02-28T21:56
2022-03-01T02:45
в мире
россия
владимир чижов
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Боюсь, что полностью исключать этого (высылки российских дипломатов) нельзя. Тем более, что в отдельных странах ЕС такая практика уже имела место. Но посмотрим, потому что в итоге решение на этот счет принимается странами-членами. Конечно, фактор евросолидарности здесь может сыграть, но надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5ae3546ead0dfdad106932b40902522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии
21:56 28.02.2022 (обновлено: 02:45 01.03.2022)
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС
Постпред Чижов: нельзя полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза