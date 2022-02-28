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Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС
Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:56
2022-03-01T02:45
в мире
россия
владимир чижов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Боюсь, что полностью исключать этого (высылки российских дипломатов) нельзя. Тем более, что в отдельных странах ЕС такая практика уже имела место. Но посмотрим, потому что в итоге решение на этот счет принимается странами-членами. Конечно, фактор евросолидарности здесь может сыграть, но надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".
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в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии
21:56 28.02.2022 (обновлено: 02:45 01.03.2022)
 
Чижов ответил на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из ЕС

Постпред Чижов: нельзя полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полностью исключать высылку российских дипломатов из Евросоюза нельзя, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Боюсь, что полностью исключать этого (высылки российских дипломатов) нельзя. Тем более, что в отдельных странах ЕС такая практика уже имела место. Но посмотрим, потому что в итоге решение на этот счет принимается странами-членами. Конечно, фактор евросолидарности здесь может сыграть, но надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".
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