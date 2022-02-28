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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине
Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:47
2022-02-28T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей."Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал генерал. Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:47 28.02.2022 (обновлено: 16:01 28.02.2022)
 
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине

Минобороны напомнило о восьмилетнем планомерном уничтожении Украиной жителей Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.
"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал генерал. Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД напомнили, что война на Украине идет уже восемь лет
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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