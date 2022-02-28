https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html

Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине

Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине

Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:47

2022-02-28T15:47

2022-02-28T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей."Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал генерал. Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

https://ria.ru/20220224/voyna-1774824091.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)