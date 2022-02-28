15:47 28.02.2022 (обновлено: 16:01 28.02.2022)
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине
Минобороны напомнило о восьмилетнем планомерном уничтожении Украиной жителей Донбасса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.
"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал генерал. Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: К. Волков