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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке
Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:27
2022-02-28T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов Горловки со стороны украинских вооруженных формирований были повреждены водоводы, в результате чего без водоснабжения осталось более 42 тысяч абонентов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он отметил, что работники коммунальных предприятий делают все возможное для оперативного устранения аварийных ситуаций и призвал население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:27 28.02.2022 (обновлено: 16:34 28.02.2022)
 
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке

Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов украинских войск в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрелов Горловки со стороны украинских вооруженных формирований были повреждены водоводы, в результате чего без водоснабжения осталось более 42 тысяч абонентов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работники коммунальных предприятий делают все возможное для оперативного устранения аварийных ситуаций и призвал население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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