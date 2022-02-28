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Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке
Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:27
2022-02-28T16:27
2022-02-28T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов Горловки со стороны украинских вооруженных формирований были повреждены водоводы, в результате чего без водоснабжения осталось более 42 тысяч абонентов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он отметил, что работники коммунальных предприятий делают все возможное для оперативного устранения аварийных ситуаций и призвал население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:27 28.02.2022 (обновлено: 16:34 28.02.2022)
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке
Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов украинских войск в Горловке