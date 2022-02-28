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Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке

Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022

Более 42 тысяч абонентов остаются без воды из-за обстрелов в Горловке

Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:27

2022-02-28T16:27

2022-02-28T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Более 42 тысяч абонентов остаются без водоснабжения в Горловке в Донецкой народной республике из-за повреждения водоводов в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов Горловки со стороны украинских вооруженных формирований были повреждены водоводы, в результате чего без водоснабжения осталось более 42 тысяч абонентов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он отметил, что работники коммунальных предприятий делают все возможное для оперативного устранения аварийных ситуаций и призвал население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр