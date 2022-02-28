Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы
В Венесуэле назвали запрет на вещание в Европе российских СМИ признаком тоталитаризма
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
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"Это, безусловно, признак высокомерия и отчаяния одновременно. По правде эта мера, характерная для тоталитарного режима, была предсказуема. Цензура, которую ЕС навязывает России в целом и конфликту на Украине в частности, не нова, она просто усиливается в эти критические моменты, когда СМИ играют определяющую роль: роль восприятия реальности", - сказал министр.
По его словам, с 2014 года против России и президента РФ Владимира Путина развернута кампания стигматизации, которая помогает легитимизировать экстремистский государственный переворот и отвлечь внимание от преступлений против человечности, которые украинское правительство совершает в отношении мирного населения Донбасса.
"Восемь лет стигматизации создали условия для новой фазы манипуляций и искажения роли России перед лицом провокаций НАТО во главе с США. Если мы проанализируем роль западных СМИ в войне против Ирака, Афганистана, Ливии или Сирии и сравним ее с тем, что они делают в случае украинско-российского конфликта, то заметим, что это тот же сценарий: демонизировать, фальсифицировать действительность и подготовить общественное мнение к оправданию своей агрессии", - отметил Няньес.
Венесуэльский чиновник уверен, что блокировка каналов информации при действующих сейчас моделях получения информации пользователями не даст существенного эффекта. "Сегодня доминирующей моделью культурно-информационного потребления являются социальные сети, где мы все являемся производителями контента, поэтому сколько бы они не пытались манипулировать алгоритмами, будет очень трудно скрыть истинные факты", - пояснил министр.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.