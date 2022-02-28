https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html

Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы

Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы - РИА Новости, 28.02.2022

Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы

Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:36

2022-02-28T17:36

2022-02-28T17:36

в мире

венесуэла

владимир путин

урсула фон дер ляйен

россия

франция

ирак

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg

КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты."Это, безусловно, признак высокомерия и отчаяния одновременно. По правде эта мера, характерная для тоталитарного режима, была предсказуема. Цензура, которую ЕС навязывает России в целом и конфликту на Украине в частности, не нова, она просто усиливается в эти критические моменты, когда СМИ играют определяющую роль: роль восприятия реальности", - сказал министр.По его словам, с 2014 года против России и президента РФ Владимира Путина развернута кампания стигматизации, которая помогает легитимизировать экстремистский государственный переворот и отвлечь внимание от преступлений против человечности, которые украинское правительство совершает в отношении мирного населения Донбасса."Восемь лет стигматизации создали условия для новой фазы манипуляций и искажения роли России перед лицом провокаций НАТО во главе с США. Если мы проанализируем роль западных СМИ в войне против Ирака, Афганистана, Ливии или Сирии и сравним ее с тем, что они делают в случае украинско-российского конфликта, то заметим, что это тот же сценарий: демонизировать, фальсифицировать действительность и подготовить общественное мнение к оправданию своей агрессии", - отметил Няньес.Венесуэльский чиновник уверен, что блокировка каналов информации при действующих сейчас моделях получения информации пользователями не даст существенного эффекта. "Сегодня доминирующей моделью культурно-информационного потребления являются социальные сети, где мы все являемся производителями контента, поэтому сколько бы они не пытались манипулировать алгоритмами, будет очень трудно скрыть истинные факты", - пояснил министр.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220226/telekanal-1775257026.html

https://ria.ru/20220225/zapret-1774925698.html

венесуэла

россия

франция

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, владимир путин, урсула фон дер ляйен, россия, франция, ирак, еврокомиссия, европарламент, нато, телеканал rt, sputnik