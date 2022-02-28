Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html
Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы
Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы - РИА Новости, 28.02.2022
Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы
Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:36
2022-02-28T17:36
в мире
венесуэла
владимир путин
урсула фон дер ляйен
россия
франция
ирак
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты."Это, безусловно, признак высокомерия и отчаяния одновременно. По правде эта мера, характерная для тоталитарного режима, была предсказуема. Цензура, которую ЕС навязывает России в целом и конфликту на Украине в частности, не нова, она просто усиливается в эти критические моменты, когда СМИ играют определяющую роль: роль восприятия реальности", - сказал министр.По его словам, с 2014 года против России и президента РФ Владимира Путина развернута кампания стигматизации, которая помогает легитимизировать экстремистский государственный переворот и отвлечь внимание от преступлений против человечности, которые украинское правительство совершает в отношении мирного населения Донбасса."Восемь лет стигматизации создали условия для новой фазы манипуляций и искажения роли России перед лицом провокаций НАТО во главе с США. Если мы проанализируем роль западных СМИ в войне против Ирака, Афганистана, Ливии или Сирии и сравним ее с тем, что они делают в случае украинско-российского конфликта, то заметим, что это тот же сценарий: демонизировать, фальсифицировать действительность и подготовить общественное мнение к оправданию своей агрессии", - отметил Няньес.Венесуэльский чиновник уверен, что блокировка каналов информации при действующих сейчас моделях получения информации пользователями не даст существенного эффекта. "Сегодня доминирующей моделью культурно-информационного потребления являются социальные сети, где мы все являемся производителями контента, поэтому сколько бы они не пытались манипулировать алгоритмами, будет очень трудно скрыть истинные факты", - пояснил министр.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220226/telekanal-1775257026.html
https://ria.ru/20220225/zapret-1774925698.html
венесуэла
россия
франция
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, владимир путин, урсула фон дер ляйен, россия, франция, ирак, еврокомиссия, европарламент, нато, телеканал rt, sputnik
17:36 28.02.2022
 
Цензура СМИ в ЕС свойственна тоталитаризму, заявили в минсвязи Венесуэлы

В Венесуэле назвали запрет на вещание в Европе российских СМИ признаком тоталитаризма

© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Запрет на вещание в Европе российских СМИ - это признак высокомерия и отчаяния, такие шаги характерны для тоталитарного режима, заявил РИА Новости министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 14:57Медиавойны
Австралия приостановила вещание телеканала RT
"Это, безусловно, признак высокомерия и отчаяния одновременно. По правде эта мера, характерная для тоталитарного режима, была предсказуема. Цензура, которую ЕС навязывает России в целом и конфликту на Украине в частности, не нова, она просто усиливается в эти критические моменты, когда СМИ играют определяющую роль: роль восприятия реальности", - сказал министр.
По его словам, с 2014 года против России и президента РФ Владимира Путина развернута кампания стигматизации, которая помогает легитимизировать экстремистский государственный переворот и отвлечь внимание от преступлений против человечности, которые украинское правительство совершает в отношении мирного населения Донбасса.
"Восемь лет стигматизации создали условия для новой фазы манипуляций и искажения роли России перед лицом провокаций НАТО во главе с США. Если мы проанализируем роль западных СМИ в войне против Ирака, Афганистана, Ливии или Сирии и сравним ее с тем, что они делают в случае украинско-российского конфликта, то заметим, что это тот же сценарий: демонизировать, фальсифицировать действительность и подготовить общественное мнение к оправданию своей агрессии", - отметил Няньес.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 00:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше
Венесуэльский чиновник уверен, что блокировка каналов информации при действующих сейчас моделях получения информации пользователями не даст существенного эффекта. "Сегодня доминирующей моделью культурно-информационного потребления являются социальные сети, где мы все являемся производителями контента, поэтому сколько бы они не пытались манипулировать алгоритмами, будет очень трудно скрыть истинные факты", - пояснил министр.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
 
В миреВенесуэлаВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенРоссияФранцияИракЕврокомиссияЕвропарламентНАТОТелеканал RTSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала