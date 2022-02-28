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Биография Татьяны Васильевой

Биография Татьяны Васильевой - РИА Новости, 28.02.2022

Биография Татьяны Васильевой

Актриса театра и кино Татьяна Григорьевна Васильева, урожденная Ицыкович, родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:50

2022-02-28T03:50

2022-02-28T03:50

справки

татьяна васильева (актриса)

санкт-петербург

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Актриса театра и кино Татьяна Григорьевна Васильева, урожденная Ицыкович, родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, мастерская Василия Маркова, Владимира Богомолова, Евгении Морес. В 1969-1983 годах работала в труппе Московского Театра сатиры.Дебютной ролью Васильевой на сцене стала роль клоуна Бука в спектакле "Пеппи – длинный чулок" по сказке Астрид Линдгрен. Среди других ролей в театре – Принцесса в спектакле "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца, Софья в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Марья Антоновна в "Ревизоре" Николая Гоголя, Дженни-малина в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Мария Лукьяновна в "Самоубийце" Николая Эрдмана. В 1983-1992 годах Татьяна Васильева была актрисой Театра имени Маяковского, на сцене которого она исполняла роли леди Китти ("Круг" Сомерсета Моэма), Бетси ("Плоды просвещения" Льва Толстого), Поляковой ("Завтра была война" Бориса Васильева), Мадам Холоденко ("Закат" Исаака Бабеля) и др. В 1990 году в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" Антона Чехова Васильева участвовала в первой российской антрепризе режиссера Леонида Трушкина. В 1990-х годах она принимала участие в постановке "Орестеи", где по приглашению знаменитого немецкого мастера Питера Штайна исполняла роль Клитемнестры. В 1996-1999 годах и с 2007 года Татьяна Васильева – актриса театра "Школа современной пьесы". В театре она играла в постановках "С приветом, дон Кихот!" по Мигелю Сервантесу и Людвигу Минкусу, "Антигона в Нью-Йорке" Януша Гловацкого, "Антон Чехов. Чайка" и "Борис Акунин. Чайка" режиссера Иосифа Райхельгауза.В настоящее время актриса играет в премьерном спектакле "Бешеный хворост" по пьесе Олега Маслова. Татьяна Васильева была занята во многих антрепризных спектаклях, среди них – "Вид на море со шкафа" и "13-я пуговица Наполеона" (Арт Салон Театр), "Торговцы резиной" и "Ботинки на толстой подошве" (Театральное агентство "Арт-Партнер XXI"), "Золото", "Бумеранг", "Второе дыхание", "Белла Чао" (Продюсерская компания Анатолия Воропаева) и др. В кино Татьяна Васильева дебютировала в 1972 году в детском фильме "Всмотритесь в это лицо". В 1975 году она сыграла небольшую роль Энни в ставшей популярной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя! ", в 1978 году – главную роль комедии "Дуэнья". Актриса создала яркий образ в ставшей популярной комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), сыграла главные роли в фильмах "Путешествие мсье Перришона" (1986), "Биндюжник и король" (1989), "Дамский портной" (1990), "Болотная street, или Средство против секса" (1991), "Белый король, красная королева" (1992), "Наш американский Боря" (1992). Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".Также играла в фильмах "Кодекс бесчестия" (1993), "Кофе с лимоном" (1994), "Ночной визит" (1998) и др. За роль в фильме "Попса" (2005) она была удостоена премии "Золотой Овен". Среди киноработ Васильевой последних лет – роли в сериалах "Идеальная жертва" (2015), "Тайна кумира" (2015), "Пятая стража" (2016).В 2012 году актриса была ведущей программы "Между нами, девочками", а в 2014 году вела ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале.Татьяна Васильева − Народная артистка России (1992). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой президента России (2017).Лауреат театральных премий "Ника" (1992), "Кумир" (1997), "Золотой Овен" (2005), кинофестиваля "Кинотавр" (1993).Татьяна Васильева дважды была замужем. Ее первым супругом был народный артист РФ Анатолий Васильев, от этого брака у актрисы есть сын Филипп, ставший актером. От второго брака с актером Георгием Мартиросяном есть дочь Елизавета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, татьяна васильева (актриса), санкт-петербург