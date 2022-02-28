https://ria.ru/20220228/ukraina-1775648761.html

Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону

Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону

Специальная военная операция РФ на Украине является в том числе реализацией права России на самооборону после заявлений украинской власти о стремлении обрести... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:58

2022-02-28T18:58

2022-02-28T19:37

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

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ООН, 28 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине является в том числе реализацией права России на самооборону после заявлений украинской власти о стремлении обрести доступ к ядерному оружию, заявил на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН российский постпред при организации Василий Небензя."В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе мюнхенской конференции, и это его утверждение было встречено аплодисментами участников конференции", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220224/ugroza-1774612461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

василий небензя, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр