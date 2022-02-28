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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775648761.html
Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону
Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону
Специальная военная операция РФ на Украине является в том числе реализацией права России на самооборону после заявлений украинской власти о стремлении обрести... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:58
2022-02-28T19:37
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
россия
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине является в том числе реализацией права России на самооборону после заявлений украинской власти о стремлении обрести доступ к ядерному оружию, заявил на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН российский постпред при организации Василий Небензя."В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе мюнхенской конференции, и это его утверждение было встречено аплодисментами участников конференции", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220224/ugroza-1774612461.html
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василий небензя, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр
18:58 28.02.2022 (обновлено: 19:37 28.02.2022)
 
Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону

Постпред при ООН Небензя назвал операцию на Украине правом России на самооборону

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине является в том числе реализацией права России на самооборону после заявлений украинской власти о стремлении обрести доступ к ядерному оружию, заявил на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
"В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе мюнхенской конференции, и это его утверждение было встречено аплодисментами участников конференции", - сказал Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 02:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВасилий НебензяВ миреРоссияУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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