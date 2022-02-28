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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775535260.html
Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС
Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС
Неотложное вступление Украины в ЕС по особой процедуре сейчас мало реально, скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:35
2022-02-28T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
россия
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неотложное вступление Украины в ЕС по особой процедуре сейчас мало реально, скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее Владимир Зеленский вновь обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины - по новой, особой процедуре."Мне кажется, это мало реально. Можно, наверное, говорить о действительно ускорении этих процессов, о создании некой "дорожной карты", может быть, об уточнении сроков. Сейчас, конечно, есть волна симпатии к Украине, которая может создать политическое давление, в том числе на бюрократические структуры Евросоюза. Но ясно, что Украина еще очень долго не сможет быть полноценным членом ЕС, для этого придется проделать огромную работу. Ясно, что сейчас это будет скорее на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения", - сказал Кортунов в беседе с агентством.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, россия, великобритания, евросоюз, признание днр и лнр в россии
12:35 28.02.2022
 
Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС

Эксперт Кортунов: неотложное вступление Украины в ЕС сейчас маловероятно

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неотложное вступление Украины в ЕС по особой процедуре сейчас мало реально, скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее Владимир Зеленский вновь обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины - по новой, особой процедуре.
"Мне кажется, это мало реально. Можно, наверное, говорить о действительно ускорении этих процессов, о создании некой "дорожной карты", может быть, об уточнении сроков. Сейчас, конечно, есть волна симпатии к Украине, которая может создать политическое давление, в том числе на бюрократические структуры Евросоюза. Но ясно, что Украина еще очень долго не сможет быть полноценным членом ЕС, для этого придется проделать огромную работу. Ясно, что сейчас это будет скорее на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения", - сказал Кортунов в беседе с агентством.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияВеликобританияЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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