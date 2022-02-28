https://ria.ru/20220228/ukraina-1775535260.html

Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС

Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт высказался о возможности неотложного вступления Украины в ЕС

Неотложное вступление Украины в ЕС по особой процедуре сейчас мало реально, скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:35

2022-02-28T12:35

2022-02-28T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

дмитрий песков

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великобритания

евросоюз

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неотложное вступление Украины в ЕС по особой процедуре сейчас мало реально, скорее это будет на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее Владимир Зеленский вновь обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины - по новой, особой процедуре."Мне кажется, это мало реально. Можно, наверное, говорить о действительно ускорении этих процессов, о создании некой "дорожной карты", может быть, об уточнении сроков. Сейчас, конечно, есть волна симпатии к Украине, которая может создать политическое давление, в том числе на бюрократические структуры Евросоюза. Но ясно, что Украина еще очень долго не сможет быть полноценным членом ЕС, для этого придется проделать огромную работу. Ясно, что сейчас это будет скорее на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения", - сказал Кортунов в беседе с агентством.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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