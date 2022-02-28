https://ria.ru/20220228/ukraina-1775514987.html

Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС

Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:25

2022-02-28T11:25

2022-02-28T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

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жозеп боррель

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной."Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине ввиду неспровоцированного нападения России", - заявил Боррель в Twitter.По его словам, министры обсудят "дальнейшие неотложные потребности" и скоординируют помощь.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, жозеп боррель