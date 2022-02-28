https://ria.ru/20220228/ukraina-1775514987.html
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:25
2022-02-28T11:25
2022-02-28T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
жозеп боррель
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной."Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине ввиду неспровоцированного нападения России", - заявил Боррель в Twitter.По его словам, министры обсудят "дальнейшие неотложные потребности" и скоординируют помощь.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, жозеп боррель
11:25 28.02.2022 (обновлено: 11:36 28.02.2022)
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС из-за ситуации с Украиной