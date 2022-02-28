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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775491914.html
Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози
Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози - РИА Новости, 28.02.2022
Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:05
2022-02-28T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
киев
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози.Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Социалист Ведрин занимал пост главы французского МИД в 1997-2002 годах.Ранее после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины Земмур призывал действующего президента Эммануэля Макрона немедленно направиться в Москву, а затем в Киев для переговоров о прекращении огня.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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Мадина Моргоева
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, киев, признание днр и лнр в россии
10:05 28.02.2022
 
Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози

Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу Франции Саркози

© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози.
"Я предлагаю послать двух французских эмиссаров, которые пользуются уважением у двух сторон конфликта – Николя Саркози и Юбера Ведрина, чтобы попытаться найти какое-то решение", - заявил лидер партии "Реконкиста" в эфире программы "Президентский завтрак" на телеканале RTL.
Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Социалист Ведрин занимал пост главы французского МИД в 1997-2002 годах.
Ранее после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины Земмур призывал действующего президента Эммануэля Макрона немедленно направиться в Москву, а затем в Киев для переговоров о прекращении огня.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияКиевПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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