Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози
Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу Франции Саркози
© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози.
"Я предлагаю послать двух французских эмиссаров, которые пользуются уважением у двух сторон конфликта – Николя Саркози и Юбера Ведрина, чтобы попытаться найти какое-то решение", - заявил лидер партии "Реконкиста" в эфире программы "Президентский завтрак" на телеканале RTL.
Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Социалист Ведрин занимал пост главы французского МИД в 1997-2002 годах.
Ранее после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины Земмур призывал действующего президента Эммануэля Макрона немедленно направиться в Москву, а затем в Киев для переговоров о прекращении огня.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: М. Моргоева