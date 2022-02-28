https://ria.ru/20220228/ukraina-1775491914.html

Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози

Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози - РИА Новости, 28.02.2022

Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине Саркози

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:05

2022-02-28T10:05

2022-02-28T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

киев

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил подключить к урегулированию ситуации на Украине экс-главу страны Николя Саркози.Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Социалист Ведрин занимал пост главы французского МИД в 1997-2002 годах.Ранее после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины Земмур призывал действующего президента Эммануэля Макрона немедленно направиться в Москву, а затем в Киев для переговоров о прекращении огня.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, киев, признание днр и лнр в россии