https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775616474.html
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу - РИА Новости, 28.02.2022
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу
Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:59
2022-02-28T16:59
2022-02-28T17:08
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 26 февраля в квартире в Люберцах мужчина, будучи в наркотическом опьянении, поссорился с 26-летней сожительницей и выстрелил в нее из самодельного пистолета. Девушка скончалась на месте."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.105 УКРФ) своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий. Она добавила, что по делу назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
https://ria.ru/20220111/politsiya-1767350318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)
16:59 28.02.2022 (обновлено: 17:08 28.02.2022)
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу
Житель Люберец в наркотическом опьянении застрелил сожительницу