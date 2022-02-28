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Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу - РИА Новости, 28.02.2022
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу
Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:59
2022-02-28T17:08
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 26 февраля в квартире в Люберцах мужчина, будучи в наркотическом опьянении, поссорился с 26-летней сожительницей и выстрелил в нее из самодельного пистолета. Девушка скончалась на месте."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.105 УКРФ) своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий. Она добавила, что по делу назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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московская область (подмосковье)
россия
люберцы
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)
16:59 28.02.2022 (обновлено: 17:08 28.02.2022)
 
Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу

Житель Люберец в наркотическом опьянении застрелил сожительницу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, 26 февраля в квартире в Люберцах мужчина, будучи в наркотическом опьянении, поссорился с 26-летней сожительницей и выстрелил в нее из самодельного пистолета. Девушка скончалась на месте.
"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.105 УКРФ) своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий. Она добавила, что по делу назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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Опубликовано: К. Волков
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛюберцыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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