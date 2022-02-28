https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775616474.html

Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу

Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу - РИА Новости, 28.02.2022

Житель Подмосковья под действием наркотиков застрелил сожительницу

Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:59

2022-02-28T16:59

2022-02-28T17:08

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья в наркотическом опьянении застрелил свою пассию во время ссоры, мужчина уже арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 26 февраля в квартире в Люберцах мужчина, будучи в наркотическом опьянении, поссорился с 26-летней сожительницей и выстрелил в нее из самодельного пистолета. Девушка скончалась на месте."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.105 УКРФ) своей сожительницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий. Она добавила, что по делу назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

https://ria.ru/20220111/politsiya-1767350318.html

московская область (подмосковье)

россия

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)