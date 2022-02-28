https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775567774.html

Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве

Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве - РИА Новости, 28.02.2022

Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что власти Турции принимают меры безопасности на случай возникновения внештатной ситуации вокруг... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:18

2022-02-28T14:18

2022-02-28T14:25

турция

анталья (провинция)

в мире

владимир путин

анкара

киев

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что власти Турции принимают меры безопасности на случай возникновения внештатной ситуации вокруг диппредставительства.На прошлой неделе посольство РФ в Анкаре сообщило, что силы безопасности Турции пресекли в четверг попытку проведения несанкционированной акции возле их здания, турецкая сторона приняла меры по усилению охраны загранучреждений с целью предотвращения провокаций."По ситуации на 28 февраля Генконсульство работает в обычном режиме. Прием посетителей продолжается без изменений. Турецкие власти принимают все необходимые меры безопасности на случай возникновения вокруг загранучреждения внештатной ситуации", - заявили в Генконсульстве.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/turtsiya-1775487530.html

турция

анталья (провинция)

анкара

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, анталья (провинция), в мире, владимир путин, анкара, киев, ситуация в днр и лнр