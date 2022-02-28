https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775567774.html
Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве
Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве - РИА Новости, 28.02.2022
Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что власти Турции принимают меры безопасности на случай возникновения внештатной ситуации вокруг... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:18
2022-02-28T14:18
2022-02-28T14:25
турция
анталья (провинция)
в мире
владимир путин
анкара
киев
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что власти Турции принимают меры безопасности на случай возникновения внештатной ситуации вокруг диппредставительства.На прошлой неделе посольство РФ в Анкаре сообщило, что силы безопасности Турции пресекли в четверг попытку проведения несанкционированной акции возле их здания, турецкая сторона приняла меры по усилению охраны загранучреждений с целью предотвращения провокаций."По ситуации на 28 февраля Генконсульство работает в обычном режиме. Прием посетителей продолжается без изменений. Турецкие власти принимают все необходимые меры безопасности на случай возникновения вокруг загранучреждения внештатной ситуации", - заявили в Генконсульстве.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/turtsiya-1775487530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анталья (провинция), в мире, владимир путин, анкара, киев, ситуация в днр и лнр
14:18 28.02.2022 (обновлено: 14:25 28.02.2022)
Власти Турции принимают меры безопасности, заявили в российском консульстве
Генконсульство в Анталье: власти Турции принимают меры безопасности на экстренный случай