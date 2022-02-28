16:21 28.02.2022 (обновлено: 16:36 28.02.2022)
ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции
Набиуллина: ЦБ из-за ограничений на резервы не проводил в понедельник валютные интервенции
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
"В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина.
"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции, в четверг в объеме 1 миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу", - уточнила она.
Согласно данным, раскрытым регулятором на сайте, в четверг, 24 февраля, объем интервенций в рублях составил 84,8 миллиарда рублей. О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил как раз 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения.
А 28 февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
Опубликовано: О. Фомченкова