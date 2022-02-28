https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775605400.html

ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции

ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции

Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:21

2022-02-28T16:21

2022-02-28T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

санкции

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы."В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина."Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции, в четверг в объеме 1 миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу", - уточнила она.Согласно данным, раскрытым регулятором на сайте, в четверг, 24 февраля, объем интервенций в рублях составил 84,8 миллиарда рублей. О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил как раз 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения.А 28 февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции