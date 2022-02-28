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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции
ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции
Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:21
2022-02-28T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
санкции
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы."В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина."Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции, в четверг в объеме 1 миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу", - уточнила она.Согласно данным, раскрытым регулятором на сайте, в четверг, 24 февраля, объем интервенций в рублях составил 84,8 миллиарда рублей. О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил как раз 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения.А 28 февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции
16:21 28.02.2022 (обновлено: 16:36 28.02.2022)
 
ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции

Набиуллина: ЦБ из-за ограничений на резервы не проводил в понедельник валютные интервенции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России не проводил валютные интервенции в понедельник, 28 февраля, из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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"В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина.
"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции, в четверг в объеме 1 миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу", - уточнила она.
Согласно данным, раскрытым регулятором на сайте, в четверг, 24 февраля, объем интервенций в рублях составил 84,8 миллиарда рублей. О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил как раз 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения.
А 28 февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСанкции
 
 
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