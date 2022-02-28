Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ
Эксперт Тимошенко назвал повышение ставки Центробанка ожидаемым и прогнозируемым
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
"Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, которая позволит успокоить рынок и скорректирует поведение вкладчиков", - прокомментировал Тимошенко.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.
Опубликовано: О. Фомченкова