https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html

Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ

Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:12

2022-02-28T11:12

2022-02-28T11:12

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии