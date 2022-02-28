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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:12
2022-02-28T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:12 28.02.2022
 
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ

Эксперт Тимошенко назвал повышение ставки Центробанка ожидаемым и прогнозируемым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
"Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым для участников рынка и самой прогнозируемой мерой в текущей ситуации, которая позволит успокоить рынок и скорректирует поведение вкладчиков", - прокомментировал Тимошенко.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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