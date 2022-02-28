https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций

Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:23

2022-02-28T08:23

2022-02-28T09:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций, говорится в сообщении регулятора."В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери", — сказано в публикации.Также ЦБ предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.СанкцииСтраны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775355166.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)