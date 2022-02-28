Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций
Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:23
2022-02-28T09:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712912_0:85:3208:1890_1920x0_80_0_0_c85eb91b1b1c4800084d8d6d0d0f1d90.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций, говорится в сообщении регулятора."В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери", — сказано в публикации.Также ЦБ предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.СанкцииСтраны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775355166.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712912_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5717d1183856c57db9bd52cc7d7a47b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
08:23 28.02.2022 (обновлено: 09:02 28.02.2022)
 
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций

ЦБ из-за санкций рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам заемщиков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций, говорится в сообщении регулятора.
"В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери", — сказано в публикации.
Также ЦБ предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.
Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора

Санкции

Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала