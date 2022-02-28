https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476032.html

ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке

ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке

Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте, который на начало февраля... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:18

2022-02-28T08:18

2022-02-28T16:36

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

кредит

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте, который на начало февраля составлял 733 миллиарда рублей, говорится в сообщении регулятора."В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 миллиарда рублей на 1 февраля 2022 года)", — сказано в сообщении.Отмечается, что буфер распущен на бессрочной основе. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее, добавляет ЦБ.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, кредит