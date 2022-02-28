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ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке
ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке
Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте, который на начало февраля... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:18
2022-02-28T16:36
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
кредит
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте, который на начало февраля составлял 733 миллиарда рублей, говорится в сообщении регулятора."В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 миллиарда рублей на 1 февраля 2022 года)", — сказано в сообщении.Отмечается, что буфер распущен на бессрочной основе. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее, добавляет ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, кредит
08:18 28.02.2022 (обновлено: 16:36 28.02.2022)
 
ЦБ распустил буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке

ЦБ распустил буфер капитала по потребкредитам и ипотеке в 733 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте, который на начало февраля составлял 733 миллиарда рублей, говорится в сообщении регулятора.
"В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 миллиарда рублей на 1 февраля 2022 года)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что буфер распущен на бессрочной основе. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее, добавляет ЦБ.
Опубликовано: О. Фомченкова
 
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