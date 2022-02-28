https://ria.ru/20220228/tsennosti-1775514660.html
Священник рассказал о последствиях антицерковной кампании 1920-х
Священник рассказал о последствиях антицерковной кампании 1920-х - РИА Новости, 28.02.2022
Священник рассказал о последствиях антицерковной кампании 1920-х
Изъятие церковных ценностей в 1922 году стало первой организованной антицерковной кампанией, вызвавшей кровавое сопротивление, рассказал ответственный секретарь РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:24
2022-02-28T11:24
2022-02-28T11:24
религия
советская россия
ивановская область
шуя
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Изъятие церковных ценностей в 1922 году стало первой организованной антицерковной кампанией, вызвавшей кровавое сопротивление, рассказал ответственный секретарь церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Кирилл Каледа.Он отметил, что изъятие стало первой массовой антицерковной кампанией в Советской России. "Гонения на церковь начались с первых дней советской власти, потому что декрет о земле изъял у церкви земли, и практически сразу же началось отделение церкви от государства. Затем была волна, связанная со вскрытием мощей, которая вызвала большое напряжение, но организованной и действительно массовой кампанией, когда было кровавое сопротивление и судебные процессы, вынесшие приговоры - это был процесс изъятия церковных ценностей", - сказал священник.Каледа выразил надежду, что на Украине, где тоже происходили антицерковные процессы, тоже будут поминать новомучеников, которые пострадали в период гонений.Кампания по изъятию церковных ценностей, начатая советским правительством в начале 1922 года, уже в первое полугодие вызвала многочисленные случаи кровавых столкновений. Первым из них стали протесты верующих в городе Шуя (ныне - в Ивановской области), где с 13 по 15 марта 1922 года были разогнаны протесты верующих против разграбления храмов на Соборной площади. По толпе был открыт огонь, несколько человек были убиты. Некоторые из участников протестов впоследствии были арестованы и казнены.По событиям кампании изъятия ценностей состоялся ряд судебных процессов, в ходе которых несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры.
https://realty.ria.ru/20220207/khram-1771443422.html
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советская россия, ивановская область, шуя
Священник рассказал о последствиях антицерковной кампании 1920-х
Священник: изъятие церковных ценностей в 1922-м стало первой организованной кампанией
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Изъятие церковных ценностей в 1922 году стало первой организованной антицерковной кампанией, вызвавшей кровавое сопротивление, рассказал ответственный секретарь церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Кирилл Каледа.
Он отметил, что изъятие стало первой массовой антицерковной кампанией в Советской России. "Гонения на церковь начались с первых дней советской власти, потому что декрет о земле изъял у церкви земли, и практически сразу же началось отделение церкви от государства. Затем была волна, связанная со вскрытием мощей, которая вызвала большое напряжение, но организованной и действительно массовой кампанией, когда было кровавое сопротивление и судебные процессы, вынесшие приговоры - это был процесс изъятия церковных ценностей", - сказал священник.
Каледа выразил надежду, что на Украине, где тоже происходили антицерковные процессы, тоже будут поминать новомучеников, которые пострадали в период гонений.
Кампания по изъятию церковных ценностей, начатая советским правительством в начале 1922 года, уже в первое полугодие вызвала многочисленные случаи кровавых столкновений. Первым из них стали протесты верующих в городе Шуя (ныне - в Ивановской области), где с 13 по 15 марта 1922 года были разогнаны протесты верующих против разграбления храмов на Соборной площади. По толпе был открыт огонь, несколько человек были убиты. Некоторые из участников протестов впоследствии были арестованы и казнены.
По событиям кампании изъятия ценностей состоялся ряд судебных процессов, в ходе которых несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры.