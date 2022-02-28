https://ria.ru/20220228/tramp-1775669208.html
Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами
Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами - РИА Новости, 28.02.2022
Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами
Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:15
2022-02-28T20:15
2022-02-28T20:15
обострение ситуации в днр и лнр
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием."Надеюсь, все помнят, что это я, (будучи) президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было", - говорится в заявлении Трампа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Он также напомнил, что это он "снабдил Украину очень эффективными противотанковыми ракетами (Javelin), тогда как предыдущая администрация отравляла им одеяла".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html
https://ria.ru/20220224/voyska-1774906020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, сша
Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами
Трамп уверен, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковыми ракетами
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием.
"Надеюсь, все помнят, что это я, (будучи) президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было", - говорится в заявлении Трампа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Он также напомнил, что это он "снабдил Украину
очень эффективными противотанковыми ракетами (Javelin
), тогда как предыдущая администрация отравляла им одеяла".
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.