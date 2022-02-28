https://ria.ru/20220228/tramp-1775669208.html

Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами

Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами - РИА Новости, 28.02.2022

Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:15

2022-02-28T20:15

2022-02-28T20:15

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и снабдил Украину противотанковым оружием."Надеюсь, все помнят, что это я, (будучи) президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было", - говорится в заявлении Трампа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Он также напомнил, что это он "снабдил Украину очень эффективными противотанковыми ракетами (Javelin), тогда как предыдущая администрация отравляла им одеяла".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220223/tramp-1774511966.html

https://ria.ru/20220224/voyska-1774906020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, дональд трамп, сша