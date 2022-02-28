https://ria.ru/20220228/tiktok-1775567174.html

Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент

Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент - РИА Новости, 28.02.2022

Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент

Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:15

2022-02-28T14:15

2022-02-28T14:22

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

технологии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, сообщила пресс-служба ведомства."Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в соцсети выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. "При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220217/kontent-1773236086.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, технологии