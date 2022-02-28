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Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент
Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент - РИА Новости, 28.02.2022
Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент
Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:15
2022-02-28T14:22
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, сообщила пресс-служба ведомства."Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в соцсети выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. "При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220217/kontent-1773236086.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, технологии
14:15 28.02.2022 (обновлено: 14:22 28.02.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций военный контент

Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций контент военной направленности

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от TikTok убрать из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в соцсети выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. "При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - отмечается в сообщении.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 03:24
В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TikTokТехнологии
 
 
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