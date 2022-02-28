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Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ
Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2022
Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ
На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:38
2022-02-28T11:23
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве."Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне &lt;…&gt; чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах", — приводит издание слова высокопоставленного представителя Пентагона.Пока что американская сторона не получила ответа от Москвы, отметил собеседник газеты.Он пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.Представители Пентагона рассказали также, что председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава российского Генштаба Валерий Герасимов не общались с момента обострения ситуации на Украине. Тем не менее чиновники надеются, что линия связи между ними поможет установить более регулярные контакты с российскими военными.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, пентагон, россия, владимир путин, украина, донбасс, министерство обороны сша, марк милли, валерий герасимов, дмитрий песков, москва
10:38 28.02.2022 (обновлено: 11:23 28.02.2022)
 
Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ

Politico: Пентагон намерен установить с Россией канал связи из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
"Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах", — приводит издание слова высокопоставленного представителя Пентагона.
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Пока что американская сторона не получила ответа от Москвы, отметил собеседник газеты.
Он пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.
Представители Пентагона рассказали также, что председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава российского Генштаба Валерий Герасимов не общались с момента обострения ситуации на Украине. Тем не менее чиновники надеются, что линия связи между ними поможет установить более регулярные контакты с российскими военными.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 19:52
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреСШАПентагонРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассМинистерство обороны СШАМарк МиллиВалерий ГерасимовДмитрий ПесковМосква
 
 
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