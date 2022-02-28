https://ria.ru/20220228/svyaz-1775501242.html

Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ

Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2022

Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ

На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:38

2022-02-28T10:38

2022-02-28T11:23

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве."Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах", — приводит издание слова высокопоставленного представителя Пентагона.Пока что американская сторона не получила ответа от Москвы, отметил собеседник газеты.Он пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.Представители Пентагона рассказали также, что председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава российского Генштаба Валерий Герасимов не общались с момента обострения ситуации на Украине. Тем не менее чиновники надеются, что линия связи между ними поможет установить более регулярные контакты с российскими военными.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775154371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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