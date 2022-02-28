10:38 28.02.2022 (обновлено: 11:23 28.02.2022)
Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ
Politico: Пентагон намерен установить с Россией канал связи из-за ситуации на Украине
Государственные флаги России и США
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, что действует по Сирии c 2015 года, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
"Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах", — приводит издание слова высокопоставленного представителя Пентагона.
Пока что американская сторона не получила ответа от Москвы, отметил собеседник газеты.
Он пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.
Представители Пентагона рассказали также, что председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава российского Генштаба Валерий Герасимов не общались с момента обострения ситуации на Украине. Тем не менее чиновники надеются, что линия связи между ними поможет установить более регулярные контакты с российскими военными.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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Опубликовано: О. Маркова