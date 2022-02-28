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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/stolknovenie-1775543988.html
Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения России и НАТО
Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения России и НАТО - РИА Новости, 28.02.2022
Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения России и НАТО
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал вопрос об угрозе столкновения России и НАТО. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:06
2022-02-28T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал вопрос об угрозе столкновения России и НАТО."Без комментариев", - ответил Песков на вопрос, сохраняется ли угроза столкновения между НАТО и Россией.Пресс-секретарь российского президента отреагировал на высказывания главы МИД Британии о возможных столкновениях России и НАТО.Ранее в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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в мире, россия, нато, дмитрий песков
13:06 28.02.2022 (обновлено: 13:37 28.02.2022)
 
Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения России и НАТО

Пресс-секретарь Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения с НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал вопрос об угрозе столкновения России и НАТО.
"Без комментариев", - ответил Песков на вопрос, сохраняется ли угроза столкновения между НАТО и Россией.
Пресс-секретарь российского президента отреагировал на высказывания главы МИД Британии о возможных столкновениях России и НАТО.
"Высказывания были разных представителей, на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях, и даже коллизиях, столкновениях между НАТО и РФ, считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", - сказал Песков.
Ранее в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОДмитрий Песков
 
 
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