13:06 28.02.2022 (обновлено: 13:37 28.02.2022)
Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения России и НАТО
Пресс-секретарь Песков оставил без комментариев вопрос об угрозе столкновения с НАТО
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал вопрос об угрозе столкновения России и НАТО.
"Без комментариев", - ответил Песков на вопрос, сохраняется ли угроза столкновения между НАТО и Россией.
"Высказывания были разных представителей, на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях, и даже коллизиях, столкновениях между НАТО и РФ, считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", - сказал Песков.
Ранее в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Фомченкова