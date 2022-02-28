https://ria.ru/20220228/stavka-1775536311.html
Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам
Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам - РИА Новости, 28.02.2022
Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам
Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ставок по вкладам и депозитам граждан, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:38
2022-02-28T12:38
2022-02-28T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ставок по вкладам и депозитам граждан, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте."Решение очень сильное, наверное, оно обосновано тем, что мы должны сохранить те сбережения, которые есть у наших граждан, защитить их", - сказала Перминова РИА Новости.Она пояснила, что после повышения ключевой ставки ЦБ возможно повышение ставок "по вкладам и депозитам граждан".Кроме того, повышение ключевой ставки может притормозить рост инфляции, предпосылки для которой есть, заключила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/stavka-1775533441.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам
Сенатор Перминова рассчитывает на рост процентов по вкладам после повышения ставки ЦБ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ставок по вкладам и депозитам граждан, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
"Решение очень сильное, наверное, оно обосновано тем, что мы должны сохранить те сбережения, которые есть у наших граждан, защитить их", - сказала Перминова РИА Новости.
Она пояснила, что после повышения ключевой ставки ЦБ
возможно повышение ставок "по вкладам и депозитам граждан".
Кроме того, повышение ключевой ставки может притормозить рост инфляции, предпосылки для которой есть, заключила она.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.
Опубликовано: О. Фомченкова