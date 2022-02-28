https://ria.ru/20220228/stavka-1775536311.html

Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам

Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам - РИА Новости, 28.02.2022

Сенатор рассчитывает на увеличение ставок по вкладам и депозитам

Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ставок по вкладам и депозитам граждан, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:38

2022-02-28T12:38

2022-02-28T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ставок по вкладам и депозитам граждан, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте."Решение очень сильное, наверное, оно обосновано тем, что мы должны сохранить те сбережения, которые есть у наших граждан, защитить их", - сказала Перминова РИА Новости.Она пояснила, что после повышения ключевой ставки ЦБ возможно повышение ставок "по вкладам и депозитам граждан".Кроме того, повышение ключевой ставки может притормозить рост инфляции, предпосылки для которой есть, заключила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили ряд новых санкций против России. Под них, в частности, попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/stavka-1775533441.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии