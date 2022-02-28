Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/stavka-1775523267.html
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12% - РИА Новости, 28.02.2022
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%
Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:53
2022-02-28T11:55
экономика
белоруссия
национальный банк белоруссии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36715/63/367156342_0:88:1537:953_1920x0_80_0_0_8f0f4e6a28decdca3fca4886c31659b0.jpg
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых."Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора на его сайте.Отмечается, что "принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь"."В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков", - говорится в сообщении.Действующий уровень ставки рефинансирования составляет 9,25% годовых и был установлен 21 июля 2021 года, когда она была повышена с 8,5%. Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля 2021 года, до этого она составляла 7,75%.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии - за поддержку ею российской спецоперации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36715/63/367156342_75:0:1463:1041_1920x0_80_0_0_77560c48c13c23c91b5cdf8b5371b136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, национальный банк белоруссии, ситуация в днр и лнр
11:53 28.02.2022 (обновлено: 11:55 28.02.2022)
 
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%

Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования с 9,25% до 12%

© РИА Новости / Антон Мотолько Национальный банк Республики Белорусь
Национальный банк Республики Белорусь - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Антон Мотолько
Национальный банк Республики Белорусь . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых.
"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора на его сайте.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ
Отмечается, что "принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь".
"В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков", - говорится в сообщении.
Действующий уровень ставки рефинансирования составляет 9,25% годовых и был установлен 21 июля 2021 года, когда она была повышена с 8,5%. Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля 2021 года, до этого она составляла 7,75%.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии - за поддержку ею российской спецоперации.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
ЭкономикаБелоруссияНациональный банк БелоруссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала