https://ria.ru/20220228/stavka-1775523267.html

Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%

Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12% - РИА Новости, 28.02.2022

Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%

Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:53

2022-02-28T11:53

2022-02-28T11:55

экономика

белоруссия

национальный банк белоруссии

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых."Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора на его сайте.Отмечается, что "принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь"."В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков", - говорится в сообщении.Действующий уровень ставки рефинансирования составляет 9,25% годовых и был установлен 21 июля 2021 года, когда она была повышена с 8,5%. Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля 2021 года, до этого она составляла 7,75%.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии - за поддержку ею российской спецоперации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, национальный банк белоруссии, ситуация в днр и лнр