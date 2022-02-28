11:53 28.02.2022 (обновлено: 11:55 28.02.2022)
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования с 9,25% до 12%
Национальный банк Республики Белорусь . Архивное фото
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 1 марта повышает ставку рефинансирования с 9,25% до 12% годовых.
"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора на его сайте.
Отмечается, что "принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь".
"В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков", - говорится в сообщении.
Действующий уровень ставки рефинансирования составляет 9,25% годовых и был установлен 21 июля 2021 года, когда она была повышена с 8,5%. Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля 2021 года, до этого она составляла 7,75%.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии - за поддержку ею российской спецоперации.
Опубликовано: О. Фомченкова