https://ria.ru/20220228/snizhenie-1775670689.html

ЦБ снизит ставки по кредитам постоянного действия с 1 марта

ЦБ снизит ставки по кредитам постоянного действия с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ снизит ставки по кредитам постоянного действия с 1 марта

Банк России с марта снижает ставки по кредитам постоянного действия на сроки от 2 до 90 дней до уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт, сообщил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:19

2022-02-28T20:19

2022-02-28T20:19

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России с марта снижает ставки по кредитам постоянного действия на сроки от 2 до 90 дней до уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт, сообщил регулятор.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта. Процентные ставки по кредитам Банка России на все сроки остаются плавающими."Эта мера направлена на поддержание бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранение условий для формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки", - подчеркнул регулятор.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия