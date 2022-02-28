ЦБ снизит ставки по кредитам постоянного действия с 1 марта
ЦБ снизит ставки по кредитам постоянного действия на сроки от 2 до 90 дней с 1 марта
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России с марта снижает ставки по кредитам постоянного действия на сроки от 2 до 90 дней до уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт, сообщил регулятор.
Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.
"С 1 марта 2022 года Банк России устанавливает процентные ставки по кредитам постоянного действия Банка России, обеспеченным ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, на сроки от 2 до 90 дней, на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 процентный пункт", - пишет регулятор.
Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта. Процентные ставки по кредитам Банка России на все сроки остаются плавающими.
"Эта мера направлена на поддержание бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранение условий для формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки", - подчеркнул регулятор.