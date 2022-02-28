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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания - РИА Новости, 28.02.2022
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания
В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:33
2022-02-28T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
донбасс
нато
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна — там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания — это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — так он ответил на просьбу поподробнее прокомментировать заявление президента.Пресс-секретарь отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО."Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков.Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран Североатлантического альянса.Так, в частности, глава Форин-офиса Лиз Трасс говорила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.Белый дом, в свою очередь, заявил, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина назвал реакцией на угрозы, "которых не существует".Президент России 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/rvsn-1775419465.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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украина
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безопасность, россия, украина, донбасс, нато, владимир путин, дмитрий песков
13:33 28.02.2022 (обновлено: 14:41 28.02.2022)
 
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания

Песков: в словах Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна — там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания — это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — так он ответил на просьбу поподробнее прокомментировать заявление президента.
Пресс-секретарь отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО.
"Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 21:13
Силы стратегического сдерживания России
Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран Североатлантического альянса.
Так, в частности, глава Форин-офиса Лиз Трасс говорила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.
Белый дом, в свою очередь, заявил, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина назвал реакцией на угрозы, "которых не существует".
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Президент России 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаДонбассНАТОВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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