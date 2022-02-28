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Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания

Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания - РИА Новости, 28.02.2022

Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания

В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:33

2022-02-28T13:33

2022-02-28T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна — там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания — это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — так он ответил на просьбу поподробнее прокомментировать заявление президента.Пресс-секретарь отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО."Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков.Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран Североатлантического альянса.Так, в частности, глава Форин-офиса Лиз Трасс говорила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.Белый дом, в свою очередь, заявил, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина назвал реакцией на угрозы, "которых не существует".Президент России 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/rvsn-1775419465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, донбасс, нато, владимир путин, дмитрий песков