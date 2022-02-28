13:33 28.02.2022 (обновлено: 14:41 28.02.2022)
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина о силах сдерживания
Песков: в словах Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В словах президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна — там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания — это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — так он ответил на просьбу поподробнее прокомментировать заявление президента.
Пресс-секретарь отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО.
"Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков.
Вчера, 21:13Силы стратегического сдерживания России
Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран Североатлантического альянса.
Так, в частности, глава Форин-офиса Лиз Трасс говорила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.
Белый дом, в свою очередь, заявил, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина назвал реакцией на угрозы, "которых не существует".
Президент России 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Опубликовано: О. Фомченкова