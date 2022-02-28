https://ria.ru/20220228/sberbank-1775524891.html

Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов

Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов - РИА Новости, 28.02.2022

Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов

Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней, продолжает выполнять обязательства,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:58

2022-02-28T11:58

2022-02-28T12:43

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней, продолжает выполнять обязательства, говорится в сообщении банка."В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.Сбербанк подчеркнул, что продолжает выполнять все свои обязательства в полном объеме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент, добавили в кредитной организации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сбербанк россии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии