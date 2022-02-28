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Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов
Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов - РИА Новости, 28.02.2022
Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов
Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней, продолжает выполнять обязательства,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:58
2022-02-28T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
сбербанк россии
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней, продолжает выполнять обязательства, говорится в сообщении банка."В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.Сбербанк подчеркнул, что продолжает выполнять все свои обязательства в полном объеме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент, добавили в кредитной организации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, сбербанк россии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:58 28.02.2022 (обновлено: 12:43 28.02.2022)
 
Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать деньги с инвестсчетов

Сбербанк назвал сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов фейком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве
Девушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней, продолжает выполнять обязательства, говорится в сообщении банка.
"В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.
Сбербанк подчеркнул, что продолжает выполнять все свои обязательства в полном объеме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент, добавили в кредитной организации.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияСбербанк РоссииСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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