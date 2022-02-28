https://ria.ru/20220228/sberbank-1775504911.html

Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях

Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях - РИА Новости, 28.02.2022

Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:53

2022-02-28T10:53

2022-02-28T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк ранее в понедельник сообщил, что окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Белоруссии и Казахстане - уже открыл для них дополнительную резервную линию, банки продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами."Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнули в банке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия