Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях
Сбербанк заявил о наличии всех необходимых ресурсов для работы в текущих условиях
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк ранее в понедельник сообщил, что окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Белоруссии и Казахстане - уже открыл для них дополнительную резервную линию, банки продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
"Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнули в банке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.
Опубликовано: О. Фомченкова