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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sberbank-1775504911.html
Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях
Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях - РИА Новости, 28.02.2022
Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях
Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:53
2022-02-28T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк ранее в понедельник сообщил, что окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Белоруссии и Казахстане - уже открыл для них дополнительную резервную линию, банки продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами."Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнули в банке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сбербанк россии, россия
10:53 28.02.2022
 
Сбербанк заявил о наличии нужных ресурсов для работы в текущих условиях

Сбербанк заявил о наличии всех необходимых ресурсов для работы в текущих условиях

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк ранее в понедельник сообщил, что окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Белоруссии и Казахстане - уже открыл для них дополнительную резервную линию, банки продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
"Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнули в банке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT. Пока нет списка банков, которые попадут под это ограничение.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСбербанк РоссииРоссия
 
 
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