https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775619681.html

Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее

Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее - РИА Новости, 28.02.2022

Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее

МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:14

2022-02-28T17:14

2022-02-28T17:14

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства."Любые поездки по Российской Федерации не рекомендуются. Вы сейчас в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимо ваше присутствие, или временно покиньте страну. Из-за растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, посещающим Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для оперативного выезда из страны по существующим маршрутам", - сказано в сообщении.Главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в качестве ответной меры ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств, сообщает Росавиация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), бельгия, новости - туризм, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр