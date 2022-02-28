https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775619681.html
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее - РИА Новости, 28.02.2022
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:14
2022-02-28T17:14
2022-02-28T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
бельгия
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства."Любые поездки по Российской Федерации не рекомендуются. Вы сейчас в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимо ваше присутствие, или временно покиньте страну. Из-за растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, посещающим Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для оперативного выезда из страны по существующим маршрутам", - сказано в сообщении.Главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в качестве ответной меры ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств, сообщает Росавиация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), бельгия, новости - туризм, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
МИД Бельгии рекомендовал гражданам не ездить в Россию или как можно быстрее покинуть ее