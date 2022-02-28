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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее - РИА Новости, 28.02.2022
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:14
2022-02-28T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
бельгия
новости - туризм
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства."Любые поездки по Российской Федерации не рекомендуются. Вы сейчас в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимо ваше присутствие, или временно покиньте страну. Из-за растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, посещающим Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для оперативного выезда из страны по существующим маршрутам", - сказано в сообщении.Главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в качестве ответной меры ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств, сообщает Росавиация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), бельгия, новости - туризм, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:14 28.02.2022
 
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее

МИД Бельгии рекомендовал гражданам не ездить в Россию или как можно быстрее покинуть ее

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. МИД Бельгии рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию, а находящимся там временно покинуть ее, говорится на сайте ведомства.
"Любые поездки по Российской Федерации не рекомендуются. Вы сейчас в Российской Федерации? Подумайте, насколько необходимо ваше присутствие, или временно покиньте страну. Из-за растущих сбоев в воздушном сообщении гражданам, посещающим Россию, настоятельно рекомендуется принять меры для оперативного выезда из страны по существующим маршрутам", - сказано в сообщении.
Главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в качестве ответной меры ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств, сообщает Росавиация.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БельгияНовости - ТуризмПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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