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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775599177.html
В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России
В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России - РИА Новости, 28.02.2022
В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России
США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:01
2022-02-28T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."У нас продолжают оставаться дополнительные меры, которые мы можем применить с последствиями для российской экономики, по мере того, как продвигается их вторжение", - сказал он в ходе телефонного брифинга, отметив, что США намерены и впредь действовать в координации с другими западными странами.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток - 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
сша
россия
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луганская народная республика
украина
донбасс
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в мире, сша, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, администрация президента сша
16:01 28.02.2022
 
В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России

Белый дом: у США имеются в запасе дополнительные меры против России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"У нас продолжают оставаться дополнительные меры, которые мы можем применить с последствиями для российской экономики, по мере того, как продвигается их вторжение", - сказал он в ходе телефонного брифинга, отметив, что США намерены и впредь действовать в координации с другими западными странами.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток - 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРАдминистрация президента США
 
 
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