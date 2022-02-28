В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России
Белый дом: у США имеются в запасе дополнительные меры против России
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"У нас продолжают оставаться дополнительные меры, которые мы можем применить с последствиями для российской экономики, по мере того, как продвигается их вторжение", - сказал он в ходе телефонного брифинга, отметив, что США намерены и впредь действовать в координации с другими западными странами.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток - 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Фомченкова