https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775599177.html

В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России

В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России - РИА Новости, 28.02.2022

В Белом доме заявили о дополнительных мерах против России

США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:01

2022-02-28T16:01

2022-02-28T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применять в случае дальнейшей эскалации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."У нас продолжают оставаться дополнительные меры, которые мы можем применить с последствиями для российской экономики, по мере того, как продвигается их вторжение", - сказал он в ходе телефонного брифинга, отметив, что США намерены и впредь действовать в координации с другими западными странами.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток - 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

сша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, администрация президента сша