Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775593096.html
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций - РИА Новости, 28.02.2022
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций
Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:37
2022-02-28T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e17dc69433fb88e76971a7f4b4b1b1f9.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом."Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d8fbd7f57801c7380150a7610886622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:37 28.02.2022 (обновлено: 15:51 28.02.2022)
 
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций

США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом.
"Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.
Чиновник отметил, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАРоссияСанкцииСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала