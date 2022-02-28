https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775593096.html
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций - РИА Новости, 28.02.2022
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций
Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:37
2022-02-28T15:37
2022-02-28T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом."Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:37 28.02.2022 (обновлено: 15:51 28.02.2022)
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций
США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия антироссийских санкций