https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775593096.html

США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций

США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций - РИА Новости, 28.02.2022

США выведут часть сделок на рынке энергоносителей из-под действия санкций

Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:37

2022-02-28T15:37

2022-02-28T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

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санкции

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций против РФ, заявил Белый дом."Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Чиновник отметил, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии