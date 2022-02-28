https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775590111.html
Словакия закрыла небо для российских самолетов
Словакия закрыла небо для российских самолетов - РИА Новости, 28.02.2022
Словакия закрыла небо для российских самолетов
С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:28
2022-02-28T15:28
2022-02-28T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
словакия
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал."В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ", - сообщил Долежал в понедельник на пресс-конференции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:28 28.02.2022 (обновлено: 15:38 28.02.2022)
Словакия закрыла небо для российских самолетов
Глава Минтранса Долежал: Словакия закрыла с понедельника небо для российских самолетов