Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775590111.html
Словакия закрыла небо для российских самолетов
Словакия закрыла небо для российских самолетов - РИА Новости, 28.02.2022
Словакия закрыла небо для российских самолетов
С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:28
2022-02-28T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
словакия
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал."В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ", - сообщил Долежал в понедельник на пресс-конференции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:28 28.02.2022 (обновлено: 15:38 28.02.2022)
 
Словакия закрыла небо для российских самолетов

Глава Минтранса Долежал: Словакия закрыла с понедельника небо для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал.
"В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ", - сообщил Долежал в понедельник на пресс-конференции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСловакияСанкцииСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала