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Словакия закрыла небо для российских самолетов

Словакия закрыла небо для российских самолетов - РИА Новости, 28.02.2022

Словакия закрыла небо для российских самолетов

С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:28

2022-02-28T15:28

2022-02-28T15:38

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ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. С понедельника самолетам РФ запрещено использование воздушного пространства Словакии, сообщил глава Минтранса Андрей Долежал."В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ", - сообщил Долежал в понедельник на пресс-конференции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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