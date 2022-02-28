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Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций - РИА Новости, 28.02.2022
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций США и других стран Запада, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:25
2022-02-28T11:41
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
киев
россия
в мире
сирия
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций США и других стран Запада, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Конечно, Россия встала за нас, и мы будем стоять за неё, без сомнений", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, будет ли Сирия участвовать в совместном противостоянии санкциям, на примере России и Белоруссии.Советник сирийского лидера отметила, что санкции болезненны для любого государства и его граждан, однако, по ее мнению, Россия "подготовилась к подобному сценарию и способна адаптироваться", в то время как Запад не готов к такому развитию событий.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html
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дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, киев, россия, в мире, сирия
11:25 28.02.2022 (обновлено: 11:41 28.02.2022)
 
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций

Советник Асада Шибль: Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций США и других стран Запада, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"Конечно, Россия встала за нас, и мы будем стоять за неё, без сомнений", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, будет ли Сирия участвовать в совместном противостоянии санкциям, на примере России и Белоруссии.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:23
ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций
Советник сирийского лидера отметила, что санкции болезненны для любого государства и его граждан, однако, по ее мнению, Россия "подготовилась к подобному сценарию и способна адаптироваться", в то время как Запад не готов к такому развитию событий.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
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Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас
Опубликовано: О. Маркова
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияКиевРоссияВ миреСирия
 
 
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