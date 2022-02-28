11:25 28.02.2022 (обновлено: 11:41 28.02.2022)
Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций
Советник Асада Шибль: Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирия намерена совместно с Россией бороться с последствиями санкций США и других стран Запада, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"Конечно, Россия встала за нас, и мы будем стоять за неё, без сомнений", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, будет ли Сирия участвовать в совместном противостоянии санкциям, на примере России и Белоруссии.
Советник сирийского лидера отметила, что санкции болезненны для любого государства и его граждан, однако, по ее мнению, Россия "подготовилась к подобному сценарию и способна адаптироваться", в то время как Запад не готов к такому развитию событий.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Маркова